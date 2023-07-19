Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"

Певица выступит с полностью украиноязычной программой "Все будет добре", которая получила название от одноименной песни из репертуара артистки.

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, окончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха", шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела свои хиты на украинский язык.

Впервые с шоу "Все буде добре" артистка выступила 8 марта в Киеве.