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19 июля, 2023
 
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Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус"
Полякова является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус"
Фото предоставлено командой Поляковой

Украинская певица Оля Полякова анонсировала концерт во Дворце "Украина", который состоится 26 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" командой артистки.

Певица выступит с полностью украиноязычной программой "Все будет добре", которая получила название от одноименной песни из репертуара артистки.

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, окончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха", шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела свои хиты на украинский язык.

Впервые с шоу "Все буде добре" артистка выступила 8 марта в Киеве.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Дворец Украина, Оля Полякова, певица
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