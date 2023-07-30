Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео

Во время исполнения Вайкуле спустилась в зал и пригласила присоединиться к ней российского шоумена Максима Галкина, у которого на тот момент оказался в руках микрофон.
Он дуэтом спел куплет из песни на латышском вместе с Вайкуле. Во время музыкального проигрыша к ним присоединилась жена Галкина, российская артистка Алла Пугачева.
"Два раза пересмотрел – счастливые, свободные, улыбающиеся и полный зал людей! Где нет рашки, там солнечно, тепло и радостно. Аж прослезился. Ну хорошо без больного на голову [российского артиста Филиппа] Киркорова, [Николая] Баскова, [Олега] Газманова, алкаша [Григория] Лепса и другого шобла", – отреагировали в сети.
"При переводе слова песни изменили немножко, получилось классно – "красивую Аллу" и "красивую Лайму" сравнили с танцующими осенними листьями", – написали в комментариях.
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Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 28-го по 30 июля.
В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev.
Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.
Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.