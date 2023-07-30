Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео

Во время исполнения Вайкуле спустилась в зал и пригласила присоединиться к ней российского шоумена Максима Галкина, у которого на тот момент оказался в руках микрофон.

Он дуэтом спел куплет из песни на латышском вместе с Вайкуле. Во время музыкального проигрыша к ним присоединилась жена Галкина, российская артистка Алла Пугачева.

"Два раза пересмотрел – счастливые, свободные, улыбающиеся и полный зал людей! Где нет рашки, там солнечно, тепло и радостно. Аж прослезился. Ну хорошо без больного на голову [российского артиста Филиппа] Киркорова, [Николая] Баскова, [Олега] Газманова, алкаша [Григория] Лепса и другого шобла", – отреагировали в сети.

"При переводе слова песни изменили немножко, получилось классно – "красивую Аллу" и "красивую Лайму" сравнили с танцующими осенними листьями", – написали в комментариях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Laima LV Vaikule (@laima_vaikule_official)