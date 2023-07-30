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31 июля, 2023
 
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Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео

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Пугачева с мужем посетила фестиваль Вайкуле в Юрмале
Пугачева с мужем посетила фестиваль Вайкуле в Юрмале
Фото: rus.tvnet.lv / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале исполнила свой русскоязычный хит "Листья желтые" на латышском языке. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram.

Во время исполнения Вайкуле спустилась в зал и пригласила присоединиться к ней российского шоумена Максима Галкина, у которого на тот момент оказался в руках микрофон. 

Он дуэтом спел куплет из песни на латышском вместе с Вайкуле. Во время музыкального проигрыша к ним присоединилась жена Галкина, российская артистка Алла Пугачева.

"Два раза пересмотрел – счастливые, свободные, улыбающиеся и полный зал людей! Где нет рашки, там солнечно, тепло и радостно. Аж прослезился. Ну хорошо без больного на голову [российского артиста Филиппа] Киркорова, [Николая] Баскова, [Олега] Газманова, алкаша [Григория] Лепса и другого шобла", – отреагировали в сети.

"При переводе слова песни изменили немножко, получилось классно  "красивую Аллу" и "красивую Лайму" сравнили с танцующими осенними листьями", – написали в комментариях.

Контекст:

Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 28-го по 30 июля.

В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev. 

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye. 

Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фестиваль, Юрмала, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
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