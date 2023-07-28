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28 июля, 2023
 
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74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото

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Пугачева и Галкин вместе вышли в свет
Пугачева и Галкин вместе вышли в свет
Фото: mia_family_ / Instagram

74-летняя российская певица Алла Пугачева и 46-летний шоумен Максим Галкин 28 июля появились в Юрмале на ежегодном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который организовывает латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото опубликовали на странице русскоязычного канала о Латвии Rus.TVNet.

В подписи отметили, что на фестивале, который проходит в концертном зале "Дзинтари" 28 июля, выступят, в частности, Вайкуле, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Айя Андреева, украинские артисты Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка.

Галкин выбрал для мероприятия светлый костюм. Пугачева – костюм в тонкую полоску, состоящий из жакета и шортов, а также плотные черные колготки и балетки.

Контекст:

Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 26-го по 30 июля.

Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

Теги: Алла Пугачева, Латвия, фестиваль, Максим Галкин, певица, фото, шоумен
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