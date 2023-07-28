74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото

В подписи отметили, что на фестивале, который проходит в концертном зале "Дзинтари" 28 июля, выступят, в частности, Вайкуле, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Айя Андреева, украинские артисты Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка.

Галкин выбрал для мероприятия светлый костюм. Пугачева – костюм в тонкую полоску, состоящий из жакета и шортов, а также плотные черные колготки и балетки.

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