Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото

"Важный фактор – мотивация. Я всегда стараюсь находить ее в своей работе, в музыке и в вас", – обратилась она к подписчикам.
Каменских рассказала, что сохранять мотивацию к жизни ей помогает осознание того, что лучшие дни впереди, вера в светлое будущее, поддержка и помощь, теплые слова, объятия, пение, а также донаты.
"На каждом шагу стараюсь замечать добро и свет, даже в мелочах – это вдохновляет и придает силы", – отметила исполнительница.
Пост Каменских сопроводила снимком, для которого позировала лежа на траве. В последнее время певица чаще публикует свои фото и видео. Недавно, например, она снялась в ультрамини.
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4 мая Каменских исполнилось 36 лет.
В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Каменских с Потапом (Алексеем Потапенко) выехали в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали и их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. Певица собрала 75 млн грн.
В августе артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.