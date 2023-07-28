Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото

"Важный фактор – мотивация. Я всегда стараюсь находить ее в своей работе, в музыке и в вас", – обратилась она к подписчикам.

Каменских рассказала, что сохранять мотивацию к жизни ей помогает осознание того, что лучшие дни впереди, вера в светлое будущее, поддержка и помощь, теплые слова, объятия, пение, а также донаты.

"На каждом шагу стараюсь замечать добро и свет, даже в мелочах – это вдохновляет и придает силы", – отметила исполнительница.

Пост Каменских сопроводила снимком, для которого позировала лежа на траве. В последнее время певица чаще публикует свои фото и видео. Недавно, например, она снялась в ультрамини.