Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини

Каменских: Самое важное путешествие – к самой себе Фото: kamenskux / Instagram

Певица позировала в черном платье длины ультрамини с длинными рукавами. Она засветила верхнюю часть бедер. Образ Каменских дополнила распущенными волосами.

"Самое важное путешествие – к самой себе. Нырнув в которую, вы получите все, а главное – любовь и принятие себя. Это не сокровище, которое скрывается в секретных уголках, это дар, который нужно дарить себе каждый день", – написала она.

Каменских отметила, что это процесс самопознания и понимания своей уникальности и ценности.

"Это чрезвычайно мощный источник, дающий нам радость, вдохновение и несравненную силу.

Учитесь заботиться о себе так же, как вы заботитесь о своих близких. Принимайте себя со всеми своими отличиями и уникальными особенностями. Любите и принимайте свое тело за его мудрость и выносливость, свою душу за неизмеримый потенциал и способность дарить тепло другим", – посоветовала певица.

Она добавила, что любовь и принятие себя – это магнит, притягивающий положительные изменения в жизнь.