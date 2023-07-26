Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
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Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини

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Каменских: Самое важное путешествие к самой себе
Каменских: Самое важное путешествие – к самой себе
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в Instagram 25 июля опубликовала в Instagram видео, снятое в студии.

Певица позировала в черном платье длины ультрамини с длинными рукавами. Она засветила верхнюю часть бедер. Образ Каменских дополнила распущенными волосами.

"Самое важное путешествие – к самой себе. Нырнув в которую, вы получите все, а главное – любовь и принятие себя. Это не сокровище, которое скрывается в секретных уголках, это дар, который нужно дарить себе каждый день", – написала она.

Каменских отметила, что это процесс самопознания и понимания своей уникальности и ценности.

"Это чрезвычайно мощный источник, дающий нам радость, вдохновение и несравненную силу.
Учитесь заботиться о себе так же, как вы заботитесь о своих близких. Принимайте себя со всеми своими отличиями и уникальными особенностями. Любите и принимайте свое тело за его мудрость и выносливость, свою душу за неизмеримый потенциал и способность дарить тепло другим", – посоветовала певица.

Она добавила, что любовь и принятие себя – это магнит, притягивающий положительные изменения в жизнь.

Контекст:

4 мая Каменских исполнилось 36 лет.

В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Каменских с Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

В августе артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: платье, Настя Каменских, певица, певица NK
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