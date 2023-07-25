"Это для вас, кто помнит нас". Кудлай обнародовала раритетное фото с Билоножко

На снимке Кудлай запечатлена вместе с украинским певцом Виталием Билоножко. Певица облачена в светлое платье длины миди, Билоножко – в брюках и футболке.

"Друзья мои, это для вас, кто помнит нас", – написала она.

Пост Кудлай опубликовала в свой день рождения, 23 июля. Ей исполнилось 69 лет.