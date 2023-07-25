"Это для вас, кто помнит нас". Кудлай обнародовала раритетное фото с Билоножко

На снимке Кудлай запечатлена вместе с украинским певцом Виталием Билоножко. Певица облачена в светлое платье длины миди, Билоножко – в брюках и футболке.
"Друзья мои, это для вас, кто помнит нас", – написала она.
Пост Кудлай опубликовала в свой день рождения, 23 июля. Ей исполнилось 69 лет.
Алла Кудлай родилась 23 июля 1954 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области. В 1997 году ей присвоили звание народной артистки Украины.
Наиболее известные песни исполнительницы – "Знову цвіте матіола", "Намисто", "Пахне м’ята", "Красива жінка незаміжня", "Коханка".
В дискографии Кудлай 10 студийных альбомов.
Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области. Был удостоен звания народного артиста Украины в 1996 году.
Наиболее известные песни из его репертуара – "Там, де двоє зустрічаються", "Чарівниця", "Шануймо любов", "Ти – земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Яблуневий туман".
В дискографии Билоножко 18 альбомов.