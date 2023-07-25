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25 июля, 2023
 
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"Это для вас, кто помнит нас". Кудлай обнародовала раритетное фото с Билоножко

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Кудлай:
Кудлай:
Фото: Алла Кудлай / Facebook

69-летняя украинская певица Алла Кудлай на своей странице в Facebook разместила архивное черно-белое фото.

На снимке Кудлай запечатлена вместе с украинским певцом Виталием Билоножко. Певица облачена в светлое платье длины миди, Билоножко – в брюках и футболке.

"Друзья мои, это для вас, кто помнит нас", – написала она.

Пост Кудлай опубликовала в свой день рождения, 23 июля. Ей исполнилось 69 лет.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XvRQhSYtKkVXETNcGuEYvdQc4FP55YVZAXJ3TLSLKCYH4jNjHUSc3fZZ3JM3nQSQl&id=100056436083527

Контекст:

Алла Кудлай родилась 23 июля 1954 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области. В 1997 году ей присвоили звание народной артистки Украины.

Наиболее известные песни исполнительницы – "Знову цвіте матіола", "Намисто", "Пахне м’ята", "Красива жінка незаміжня", "Коханка".

В дискографии Кудлай 10 студийных альбомов.

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области. Был удостоен звания народного артиста Украины в 1996 году.

Наиболее известные песни из его репертуара – "Там, де двоє зустрічаються", "Чарівниця", "Шануймо любов", "Ти – земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Яблуневий туман".

В дискографии Билоножко 18 альбомов.

Теги: Виталий Билоножко, певица, певец, Алла Кудлай, фото
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