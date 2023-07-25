Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы

"Старые фото... Женщины моей семьи по линии мамы", – написала она.

Мозговая не указала, кем именно ей приходятся запечатленные на фото женщины.

Контекст:

Мать Алены Мозговой работала главным режиссером Национального дворца искусств "Украина". Она вдова певца и композитора Николая Мозгового – отца продюсера.

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность к молодому композитору пришла в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х он начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занялся менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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