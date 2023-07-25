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25 июля, 2023
 
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Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы

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Мозговая: Старые фото...
Мозговая: Старые фото...
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 49-летняя Алена Мозговая 12 июля в Facebook опубликовала снимок из семейного архива.

"Старые фото... Женщины моей семьи по линии мамы", – написала она.

Мозговая не указала, кем именно ей приходятся запечатленные на фото женщины.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid02WHdGxJYM4pGBZEcDb8v5dvKDXRXeXxred4mH1fv5tGHMVeQz36srVLrx4Pw4Hopcl

Контекст:

Мать Алены Мозговой работала главным режиссером Национального дворца искусств "Украина". Она вдова певца и композитора Николая Мозгового – отца продюсера.

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность к молодому композитору пришла в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х он начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занялся менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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Теги: Николай Мозговой, Алена Мозговая, фото, продюсер, мать
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