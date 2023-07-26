Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
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"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич

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Цимбалюк и Огневич играют в одном спектакле
Цимбалюк и Огневич играют в одном спектакле
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк 25 июля в Instagram обнародовал подборку снимков, сделанных во время репетиции спектакля "Основной инстинкт", в котором также играет украинская певица Злата Огневич.

"Мы продолжаем наши репетиции. Поскольку уже с третьего августа мы начинаем новый театральный сезон! На днях мы обнародуем список городов, которые уже запланировали посетить с августа по ноябрь! И еще, отгадайте, с кем Злата на шестом фото", – написал он.

Цимбалюк и Огневич запечатлены в обнимку, а на одном из снимков Огневич наклонилась вперед, стоя перед Цимбалюком, еще на одном – в полуприседе, разведя колени в сторону.

"На шестом фото с [актером] Артемием Егоровым", – ответила подписчица glevskaya.elena.

"Мне интереснее, чем вы занимаетесь на пятом фото, чем кто на шестом", – прокомментировала девушка Цимбалюка, ресторатор Светлана Готочкина.

"А мне интереснее, кто отбирал фото с репетиции. Особенно третье", – добавила Огневич.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинском визажисте Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, Злата Огневич, певица, фото, Тарас Цимбалюк, Светлана Готочкина
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