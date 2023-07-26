"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич

"Мы продолжаем наши репетиции. Поскольку уже с третьего августа мы начинаем новый театральный сезон! На днях мы обнародуем список городов, которые уже запланировали посетить с августа по ноябрь! И еще, отгадайте, с кем Злата на шестом фото", – написал он.

Цимбалюк и Огневич запечатлены в обнимку, а на одном из снимков Огневич наклонилась вперед, стоя перед Цимбалюком, еще на одном – в полуприседе, разведя колени в сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

"На шестом фото с [актером] Артемием Егоровым", – ответила подписчица glevskaya.elena.

"Мне интереснее, чем вы занимаетесь на пятом фото, чем кто на шестом", – прокомментировала девушка Цимбалюка, ресторатор Светлана Готочкина.

"А мне интереснее, кто отбирал фото с репетиции. Особенно третье", – добавила Огневич.