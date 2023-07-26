38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск

Каминская: Не могу определиться – в цвете или черно-белая? Фото: babaslavka / Instagram

Каминская показала снимок своих детей Леонарда и Лауры в кровати. Она использовала фото бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Во втором, черно-белом варианте Каминская "показала" со своими детьми американского миллиардера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

"Не могу определиться – в цвете или черно-белая?" – написала Каминская.