38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск

Каминская показала снимок своих детей Леонарда и Лауры в кровати. Она использовала фото бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Во втором, черно-белом варианте Каминская "показала" со своими детьми американского миллиардера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
"Не могу определиться – в цвете или черно-белая?" – написала Каминская.
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Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев. А уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.
В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".