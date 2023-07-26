Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
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Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью

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Дорофеева замужем второй раз
Дорофеева замужем второй раз
Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 26 июля в Instagram опубликовала свои свежие снимки.

Дорофеева предстала в белых брюках с заниженной талией и топе.

"Люблю латте, но кофе – не совсем. Люблю завтраки, но рано просыпаться – не совсем. Люблю классный мейк, но в жизни краситься – не совсем. Люблю суши, но тунец – не совсем. "Кохаю, але не зовсім" – 4 млн", – написала Дорофеева.

Таким образом певица сообщила о 4 млн просмотров ее клипа на песню "Кохаю, але не зовсім".

Контекст:

Дорофеева презентовала клип на свою новую песню "Кохаю, але не зовсім" 21 июня 2023 года. Она написала трек вместе с украинским продюсером Иваном Клименко и своим мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Теги: Надя Дорофеева, певица, ресторатор, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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