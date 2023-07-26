Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью

Дорофеева предстала в белых брюках с заниженной талией и топе.

"Люблю латте, но кофе – не совсем. Люблю завтраки, но рано просыпаться – не совсем. Люблю классный мейк, но в жизни краситься – не совсем. Люблю суши, но тунец – не совсем. "Кохаю, але не зовсім" – 4 млн", – написала Дорофеева.

Таким образом певица сообщила о 4 млн просмотров ее клипа на песню "Кохаю, але не зовсім".