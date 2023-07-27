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27 июля, 2023
 
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Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото

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Никитюк показала лицо без косметики
Никитюк показала лицо без косметики
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк в Instagram Stories опубликовала свое новое селфи.

На снимке она предстала без макияжа. Телеведущая позировала на фоне вязок чеснока.

Она надела розовую футболку с изображением на груди ангела, держащего цветы.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, макияж
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