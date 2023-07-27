"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа

"Между тревогами", – написала она.
Ефросинина показала, как ей в гримерке делают макияж.
"Малолетка в прыщах – это я", – сказала о себе Ефросинина.
Телеведущая пела во время того, как ей делали макияж. Она пошутила, что к 2035 году выпустит свой альбом, потому что "люди уговорили".
В ролике Ефросинина показала, как позировала перед объективом фотографа в халате, пижаме и черном платье.
"За кулисами моей жизни", – отметила она в хештеге.
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Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.
С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.