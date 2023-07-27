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27 июля, 2023
 
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"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа

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Ефросинина: За кулисами моей жизни
Ефросинина: За кулисами моей жизни
Фото: mashaefrosinina / Instagram

43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина 27 июля в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как визажисты и стилисты готовят ее к съемке, а также как проходит ее фотосессия.

"Между тревогами", – написала она.

Ефросинина показала, как ей в гримерке делают макияж.

"Малолетка в прыщах – это я", – сказала о себе Ефросинина.

Телеведущая пела во время того, как ей делали макияж. Она пошутила, что к 2035 году выпустит свой альбом, потому что "люди уговорили".

В ролике Ефросинина показала, как позировала перед объективом фотографа в халате, пижаме и черном платье.

"За кулисами моей жизни", – отметила она в хештеге.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.

С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

Теги: телеведущая, фотосессия, Маша Ефросинина, макияж
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