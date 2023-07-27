"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа

"Между тревогами", – написала она.

Ефросинина показала, как ей в гримерке делают макияж.

"Малолетка в прыщах – это я", – сказала о себе Ефросинина.

Телеведущая пела во время того, как ей делали макияж. Она пошутила, что к 2035 году выпустит свой альбом, потому что "люди уговорили".

В ролике Ефросинина показала, как позировала перед объективом фотографа в халате, пижаме и черном платье.

"За кулисами моей жизни", – отметила она в хештеге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)