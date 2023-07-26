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26 июля, 2023
 
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Осадчая впервые после скандала с 33 млн грн из госбюджета на сериал Горбунова о Поворознюке показала свое лицо

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Осадчая и Горбунов живут в официальном браке
Осадчая и Горбунов живут в официальном браке
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 26 июля в Instagram Stories опубликовала собственное портретное селфи-фото.

Осадчая снялась в белом платье в гримерке.

Это фото стало первым снимком Осадчей, который она показала после скандала вокруг проекта ее мужа, украинского телеведущего, актера и основателя продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрия Горбунова. Он планировал снимать за бюджетные деньги сериал "СМТ Інгулець", прототипом одного из персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

После того, как общественность возмутило такое использование средств из госбюджета, Горбунов после неудачной попытки переубедить украинцев в якобы важности подобного проекта, отказался от государственного финансирования. Тогда же Горбунов заявил, что его жена "пережила непростые дни".

Фото: kosadcha / Instagram
Фото: kosadcha / Instagram

Контекст:

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк. 

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Комментируя скандал, украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что Горбунов перестал для нее существовать еще в 2021 году, а украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) призналась, что "все видит", но призвала украинцев продолжать помогать украинским защитникам.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Теги: украинцы, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, финансирование, жена, Александр Поворознюк
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