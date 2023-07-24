"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке

"Каждый раз вижу больше комментариев, что деньги надо мне просить у власти, ведь творится непостижимая содомия. Мне пишут о брусчатке, реконструкции "Родины-матери", 33 млн на сериал, барабанах. Я вижу все. Но считаю, что возмущение и посты в соцсетях не изменят наличие упырей среди нашей власти. Пока я буду ждать, чтобы они осознали, – умру. Но не от старости, а от того, что враг зайдет в мой блиндаж, а об этом никто не узнает, ведь без дронов, "теплаков", автомобилей, Starlink и еще многого сопротивление невозможно", – написала она.

Пташка добавила, что страна-агрессор сейчас делает все, чтобы разделить украинцев и "вызывать ненависть к президенту, омбудсмену, главнокомандующему и еще многим".

"Знаете, откуда знаю? В плену мне ежедневно вливали, что власть нас покинула, Украины не существует, мы никому не нужны, мы – только хлам и отработанный материал. Я слышала это каждый день. И слышу здесь. Но уже от украинцев, – призналась парамедик. – Я вижу единственный выход – не уподобляться им. И работать. Бешено работать, несмотря ни на что. Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются. Я буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать. Независимо от сил, которые пытаются помочь России, сознательно или не очень. Я все вижу. Мне больно. Но я не сдалась в плену. И не сдамся сейчас".

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