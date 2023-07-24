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24 июля, 2023
 
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"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке

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Полищук: Творится непостижимая содомия
Полищук: Творится непостижимая содомия
Фото: Катерина Поліщук / Facebook

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) призвала украинцев продолжать донатить в поддержку ВСУ ради победы над оккупантами. Свой пост она разместила 21 июля в Instagram на фоне скандала, связанного с желанием основателя продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрия Горбунова снять сериал "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, прототипом одного из основных персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

"Каждый раз вижу больше комментариев, что деньги надо мне просить у власти, ведь творится непостижимая содомия. Мне пишут о брусчатке, реконструкции "Родины-матери", 33 млн на сериал, барабанах. Я вижу все. Но считаю, что возмущение и посты в соцсетях не изменят наличие упырей среди нашей власти. Пока я буду ждать, чтобы они осознали,  умру. Но не от старости, а от того, что враг зайдет в мой блиндаж, а об этом никто не узнает, ведь без дронов, "теплаков", автомобилей, Starlink и еще многого сопротивление невозможно", – написала она.

Пташка добавила, что страна-агрессор сейчас делает все, чтобы разделить украинцев и "вызывать ненависть к президенту, омбудсмену, главнокомандующему и еще многим".

"Знаете, откуда знаю? В плену мне ежедневно вливали, что власть нас покинула, Украины не существует, мы никому не нужны, мы  только хлам и отработанный материал. Я слышала это каждый день. И слышу здесь. Но уже от украинцев, – призналась парамедик. – Я вижу единственный выход – не уподобляться им. И работать. Бешено работать, несмотря ни на что. Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются. Я буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать. Независимо от сил, которые пытаются помочь России, сознательно или не очень. Я все вижу. Мне больно. Но я не сдалась в плену. И не сдамся сейчас". 

Контекст:

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк. 

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Юрий Горбунов, Александр Поворознюк, Катерина Полищук
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