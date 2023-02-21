Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"

На картине изображена Пташка с синей птицей в руках на фоне открытых клеток. На обратной стороне холста парамедик написала: "Звезды сгорают, а мы будем жить вечно. Мариуполь. Украина. Азовсталь. Из огня и стали с любовью".
"Картина о свободе, силе человеческого духа и исполнении заветных желаний", – говорится в описании лота.
Вырученные деньги будут направлены на нужды Чтобы принять участие в аукционе, который состоится 23 февраля в 12.45, необходимо зарегистрироваться на сайте "Prozorro.Продажі". Стартовая цена картины составляет 40 тыс. грн. Заявки принимаются до 22 февраля до 20.00.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
21 сентября 2022 года Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.