Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"

Пташка: Звезды сгорают, а мы будем жить вечно. Мариуполь. Украина. Азовсталь Фото: prozorro.sale

На картине изображена Пташка с синей птицей в руках на фоне открытых клеток. На обратной стороне холста парамедик написала: "Звезды сгорают, а мы будем жить вечно. Мариуполь. Украина. Азовсталь. Из огня и стали с любовью".

"Картина о свободе, силе человеческого духа и исполнении заветных желаний", – говорится в описании лота.

Вырученные деньги будут направлены на нужды Чтобы принять участие в аукционе, который состоится 23 февраля в 12.45, необходимо зарегистрироваться на сайте "Prozorro.Продажі". Стартовая цена картины составляет 40 тыс. грн. Заявки принимаются до 22 февраля до 20.00.