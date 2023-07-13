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С монумента "Родина-мать" снимут советский герб – регулятор разрешил ремонт щита

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Украинцы в опросе поддержали идею установить трезубец вместо герба СССР на щите "Родины-матери"
Украинцы в опросе поддержали идею установить трезубец вместо герба СССР на щите "Родины-матери"
Фото: depositphotos.com

13 июля Госинспекция по архитектуре и градостроению Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом проинформировало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Проектными решениями предусматривается расположение трезубца на щите монумента, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", – говорится в сообщении. 

Заказчик работ – Национальный музей истории во Второй мировой войне, ремонт начнется "в ближайшем будущем", отметила пресс-служба министерства. 

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.

В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить трезубец вместо герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве, сообщил Ткаченко 21 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СССР, ремонт, декоммунизация, трезубец, герб
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