Ткаченко заявил, что сносить памятник "Родина-мать" в Киеве можно "только в болезненном воображении ярых патриотов"

Ткаченко о демонтаже "Родины-матери": У нас есть на что тратить средства Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Такое мнение 7 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Сносить памятник, который является одной из визитных карточек Украины, который смотрит на восток, который огромный сам по себе и аттракция для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства, – сказал глава Минкульта. – Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, – это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов".

По словам Ткаченко, после того, как будет утвержден план действий по демонтажу герба на щите "Родины-матери", должно пройти более полугода на подготовку.