Ткаченко заявил, что сносить памятник "Родина-мать" в Киеве можно "только в болезненном воображении ярых патриотов"

Такое мнение 7 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Сносить памятник, который является одной из визитных карточек Украины, который смотрит на восток, который огромный сам по себе и аттракция для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства, – сказал глава Минкульта. – Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, – это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов".
По словам Ткаченко, после того, как будет утвержден план действий по демонтажу герба на щите "Родины-матери", должно пройти более полугода на подготовку.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти назвала тогда технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.
7 июля в "Дії" начался опрос будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить трезубец вместо герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве, сообщил Ткаченко 21 июля.