Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование

Ефросинина: Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым Фото: gorbunovyuriy / Instagram, mashaefrosinina / Instagram

"Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году, – заявила она. – Я писала, что если вы боретесь за свою правду, не надо постоянно требовать тех же проявлений от меня в каждом случае. Потому что это для меня, как и для всего нашего общества, прямой путь к тотальному психическому заболеванию",

Ефросинина добавила, что у нее есть своя жизнь и свои заботы, включая переживания за жизнь своего мужа Тимура Хромаева, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

"Есть куча дел с моими детьми, для которых я уже полтора года и мать, и отец. Есть ежедневные слезы и страхи за Тимура, отношения с которым сейчас проходят очередное испытание, – добавила ведущая. – Почему я вас не интересую как человек? Умоляю, думайте, а не додумывайте. Нам всем п...зда с таким отношением друг к другу".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram