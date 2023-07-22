Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2023
 
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Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефросинина: Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым
Ефросинина: Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым
Фото: gorbunovyuriy / Instagram, mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 22 июля в Instagram Stories прокомментировала желание своего коллеги, основателя продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрия Горбунова снять сериал "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, прототипом одного из основных персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

"Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году, – заявила она. – Я писала, что если вы боретесь за свою правду, не надо постоянно требовать тех же проявлений от меня в каждом случае. Потому что это для меня, как и для всего нашего общества, прямой путь к тотальному психическому заболеванию", 

Ефросинина добавила, что у нее есть своя жизнь и свои заботы, включая переживания за жизнь своего мужа Тимура Хромаева, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

"Есть куча дел с моими детьми, для которых я уже полтора года и мать, и отец. Есть ежедневные слезы и страхи за Тимура, отношения с которым сейчас проходят очередное испытание, – добавила ведущая.  Почему я вас не интересую как человек? Умоляю, думайте, а не додумывайте. Нам всем п...зда с таким отношением друг к другу".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк. 

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Юрий Горбунов, Маша Ефросинина, Александр Поворознюк
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Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
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