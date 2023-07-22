Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование

"Да отъ...битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году, – заявила она. – Я писала, что если вы боретесь за свою правду, не надо постоянно требовать тех же проявлений от меня в каждом случае. Потому что это для меня, как и для всего нашего общества, прямой путь к тотальному психическому заболеванию",
Ефросинина добавила, что у нее есть своя жизнь и свои заботы, включая переживания за жизнь своего мужа Тимура Хромаева, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте.
"Есть куча дел с моими детьми, для которых я уже полтора года и мать, и отец. Есть ежедневные слезы и страхи за Тимура, отношения с которым сейчас проходят очередное испытание, – добавила ведущая. – Почему я вас не интересую как человек? Умоляю, думайте, а не додумывайте. Нам всем п...зда с таким отношением друг к другу".
18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк.
В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.
Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.