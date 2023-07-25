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25 июля, 2023
 
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"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег

Горбунов: Я верю, что до нашей победы мы не перессоримся друг с другом
Горбунов: Я верю, что до нашей победы мы не перессоримся друг с другом
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий и основатель продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрий Горбунов 25 июля разместил в Instagram видео, в котором заявил, что отказывается от съемок за бюджетные деньги сериала "СМТ Інгулець", прототипом одного персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

"Учитывая общественную дискуссию, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Інгулець". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – написал в комментарии к видео Горбунов. 

В ролике он заявил, что, отказавшись от государственного финансирования, не отказывается от съемок фильма в целом.

"Мы отказываемся от государственного финансирования и точно не отказываемся от нашего проекта, потому что мы в него верим, – сказал Горбунов. – В период войны кинопроизводство имеет значение. Мы будем искать другие пути для финансирования сериала, и, когда он выйдет, вы сами все оцените".

Горбунов заявил, что в сериале "нет никакого Поворознюка и быть не могло", но не стал уточнять, присутствует ли там герой, прототипом которого стал Поворознюк.

"Моя семья, моя жена и дети пережили очень непростые последние дни. Но я верю, что до нашей победы мы не перессоримся друг с другом, будем едины, потому что у нас враг один – это Российская Федерация", – добавил он.

Контекст:

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк. 

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Комментируя скандал, украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что Горбунов перестал для нее существовать еще в 2021 году, а украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) призналась, что "все видит", но призвала украинцев продолжать помогать украинским защитникам. 

"Я вижу единственный выход – не уподобляться им. И работать. Бешено работать, несмотря ни на что. Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются. Я буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать. Независимо от сил, которые пытаются помочь России, сознательно или не очень. Я все вижу. Мне больно. Но я не сдалась в плену. И не сдамся сейчас", – добавила она.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, бюджет, деньги, скандал, война России против Украины, Юрий Горбунов, Александр Поворознюк
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