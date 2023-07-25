"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег

Горбунов: Я верю, что до нашей победы мы не перессоримся друг с другом Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Учитывая общественную дискуссию, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Інгулець". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – написал в комментарии к видео Горбунов.

В ролике он заявил, что, отказавшись от государственного финансирования, не отказывается от съемок фильма в целом.

"Мы отказываемся от государственного финансирования и точно не отказываемся от нашего проекта, потому что мы в него верим, – сказал Горбунов. – В период войны кинопроизводство имеет значение. Мы будем искать другие пути для финансирования сериала, и, когда он выйдет, вы сами все оцените".

Горбунов заявил, что в сериале "нет никакого Поворознюка и быть не могло", но не стал уточнять, присутствует ли там герой, прототипом которого стал Поворознюк.

"Моя семья, моя жена и дети пережили очень непростые последние дни. Но я верю, что до нашей победы мы не перессоримся друг с другом, будем едины, потому что у нас враг один – это Российская Федерация", – добавил он.