"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке

Димопулос – Горбунову и Осадчей: Собирать миллионы гривен во время войны на съемку комедии – это новый уровень цинизма Фото: gorbunovyuriy / Instagram, santadimopulos / Instagram

В своем комментарии она также упомянула жену Горбунова, украинскую ведущую Катерину Осадчую, которая ранее упрекнула Димопулос в том, что она в День памяти жертв Голодомора разместила пост о чаепитии в Версале.

"Во время войны равняться на страну-агрессор – это "сильно" (дешевая и низкая манипуляция). А собирать миллионы гривен во время войны на съемку комедии, когда люди сбрасываются по гривне, чтобы помочь ребятам на передовой, людям, которые остались без жилья, – это вообще новый уровень цинизма, – написала она. – Зарабатывать на войне, преследовать свои интересы во время войны – это позор. И ваш, и вашей жены, которая так любит осуждать и травить других".