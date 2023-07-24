"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке

В своем комментарии она также упомянула жену Горбунова, украинскую ведущую Катерину Осадчую, которая ранее упрекнула Димопулос в том, что она в День памяти жертв Голодомора разместила пост о чаепитии в Версале.
"Во время войны равняться на страну-агрессор – это "сильно" (дешевая и низкая манипуляция). А собирать миллионы гривен во время войны на съемку комедии, когда люди сбрасываются по гривне, чтобы помочь ребятам на передовой, людям, которые остались без жилья, – это вообще новый уровень цинизма, – написала она. – Зарабатывать на войне, преследовать свои интересы во время войны – это позор. И ваш, и вашей жены, которая так любит осуждать и травить других".
18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк.
В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.
Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.
Комментируя скандал, украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что Горбунов перестал для нее существовать еще в 2021 году, а украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) призналась, что "все видит", но призвала украинцев продолжать помогать украинским защитникам.
"Я вижу единственный выход – не уподобляться им. И работать. Бешено работать, несмотря ни на что. Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются. Я буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать. Независимо от сил, которые пытаются помочь России, сознательно или не очень. Я все вижу. Мне больно. Но я не сдалась в плену. И не сдамся сейчас", – добавила она.