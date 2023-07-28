Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот

Реус позировала в белой блузке с оборками и спущенными плечами и голубых расклешенных джинсах с заниженной талией. На снимке Реус засветила полоску живота и пупок.

Она показала себя в полный рост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliia Nalcacioglu (@__l_i_l_i_a___)