Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот

Реус позировала в белой блузке с оборками и спущенными плечами и голубых расклешенных джинсах с заниженной талией. На снимке Реус засветила полоску живота и пупок.
Она показала себя в полный рост.
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26-летняя Реус – вторая супруга 46-летнего Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. Спустя неделю после свадьбы пара уехала в Турцию. Там Налчаджиоглу встретился со своей дочерью от брака с украинской певицей, которая проживает в стране-агрессоре РФ, Ани Лорак – Софией, а также отпраздновал свой день рождения. Все это время пара публиковала снимки, на которых они запечатлены в кругу семьи.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и помогает ВСУ.