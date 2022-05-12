"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью

Келли Осборн: Я на седьмом небе от счастья, потому что собираюсь стать мамой Фото: kellyosbourne / Instagram

"Я на седьмом небе от счастья, потому что собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, не совсем правильно. Я в восторге", – написала она.

Новость о будущем материнстве Келли Осборн сообщила спустя три месяца после того, как рассказала о своем романе с 45-летним британским музыкантом Сидом Уилсоном.

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