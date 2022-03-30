"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью

"Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям. Как видите, они очень взволнованы! Будущий ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)