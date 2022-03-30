"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью

"Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям. Как видите, они очень взволнованы! Будущий ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена", – написала она.
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Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей.
У Алека Болдуина есть также дочь Айрленд (1995).от первого брака с актрисой Ким Бейсингер.
21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.