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30 марта, 2022
 
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"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью

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Алек и Хилария Бодуины воспитывают шестерых детей
Алек и Хилария Бодуины воспитывают шестерых детей
Фото: hilariabaldwin / Instagram

38-летняя супруга 63-летнего американского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария Болдуин 29 марта сообщила в Instagram, что вскоре в их семье родится седьмой ребенок.

"Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям. Как видите, они очень взволнованы! Будущий ребенок  очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена", – написала она. 

Контекст:

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей. 

У Алека Болдуина есть также дочь Айрленд (1995).от первого брака с актрисой Ким Бейсингер. 

21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.

Теги: дети, беременность, Алек Болдуин, семья, Хилария Болдуин
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