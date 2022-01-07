"Алек торт не получит". Жена Болдуина показала трогательное семейное фото в честь дня рождения

"Я сказала им – если хотите торт, то вам придется либо смотреть в объектив камеры, либо с любовью смотреть на меня. Марилу выбрала камеру. Алек торт не получит. Вот и 38. Люблю вас всех", – подписала она публикацию.
Фото Болдуин собрало более 50 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали ей поздравления с днем рождения.
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Алек Болдуин и Хилария (Томас) Болдуин поженились в 2012 году. У супругов шесть детей: дочери Кармен Габриела Болдуин (2013) и Мария Люсия Виктория (2021) и сыновья Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018) и Эдуардо Пау Лукас (2020).