"Алек торт не получит". Жена Болдуина показала трогательное семейное фото в честь дня рождения

"Я сказала им – если хотите торт, то вам придется либо смотреть в объектив камеры, либо с любовью смотреть на меня. Марилу выбрала камеру. Алек торт не получит. Вот и 38. Люблю вас всех", – подписала она публикацию.

Фото Болдуин собрало более 50 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали ей поздравления с днем рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)