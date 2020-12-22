"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына

Супруга американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария Болдуин снялась с сыном Эдуардом на руках.

35-летняя супруга 62-летнего американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в комплекте черного нижнего белья. Она позировала с младшим сыном Эдуардом на руках.

"После ванны, готовимся ко дню", – написала она.

Хилария Болдуин рассказала, что на ее сына одежда, которую носили его старшие братья.

"Алек говорит, что он похож на помидор. Раф говорит, что он похож на рождественское чудо", – написала Хилария.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"Время купания закончилось", – подписала она еще один снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

О пополнении в семье Хилария Болдуин сообщила 9 сентября.

О седьмой беременности она рассказала в начале апреля 2020 года. Две предыдущие для нее закончились выкидышами. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, Хилария заявила, что ее плод мертв, пятая ее беременность также прервалась.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), а также дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер (1995).