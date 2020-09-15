Жена Болдуина показала новорожденного сына и процесс грудного вскармливания

Супруга американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария Болдуин продемонстрировала умение справляться с многозадачностью.

35-летняя супруга 62-летнего американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария опубликовала в Instagram селфи-фото с новорожденным сыном на руках. На снимке она кормит ребенка грудью, чистит зубы и фотографирует.

Три с половиной дня, и мы лидеры в многозадачности”, – написала Хилария 12 сентября.

Также она показала ребенка крупным планом.

"Моя крошечная любовь", – написала жена Болдуина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My tiny love * Edu Pau Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 13 Сен 2020 в 10:40 PDT

О пополнении в семье Хилария Болдуин сообщила 9 сентября.

О седьмой беременности она рассказала в начале апреля 2020 года. Две предыдущие для нее закончились выкидышами. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, Хилария заявила, что ее плод мертв, пятая ее беременность также прервалась.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), а также дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер (1995).