Беременная жена Болдуина показала живот на позднем сроке

Беременная жена американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария Болдуин снялась в облегающем платье.

Хилария Болдуин станет мамой в пятый раз Фото: hilariabaldwin / Instagram

35-летняя супруга американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария, которая вскоре станет мамой в пятый раз, разместила в Instagram зеркальное селфи. Она, будучи на позднем сроке беременности, показала тело в облегающем черном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 8 Сен 2020 в 11:28 PDT

Хилария Болдуин сообщила о беременности в начале апреля 2020 года. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, она заявила, что ее плод мертв. Пятая беременность супруги актера также прервалась.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), а также дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер (1995).