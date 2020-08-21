Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе

Беременная жена американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария Болдуин показала увеличившийся живот на фото с сыном Леонардо.

35-летняя супруга американского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария, которая вскоре станет мамой в пятый раз, разместила в Instagram фото с сыном Леонардо на руках.

"Полка? Место?" – написала она.

На фото ребенок сидит верхом на животе мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A shelf? A seat? * Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 20 Авг 2020 в 8:15 PDT

Хилария Болдуин сообщила о беременности в начале апреля 2020 года. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, заявила, что ее плод мертв. 4 апреля того же года Хилария Болдуин сообщала, что, вероятнее всего, у нее случится выкидыш, и вскоре потеряла ребенка.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще четверо детей: дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер, (1995), а также два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016)