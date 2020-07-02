В масках на пляже. Болдуин с женой отпраздновали день свадьбы

35-летняя супруга американского актера Алека Болдуина – фитнес-тренер Хилария, которая вскоре станет мамой в пятый раз, разместила в Instagram снимки с мужем.
"Восемь лет прошло", – написала она и отметила в посте супруга.
На первом снимке они запечатлены в белых защитных медицинских масках, на втором – уже без них. Фото были сделаны на пляже.
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Пара оформила отношения 30 июня 2012 года.
Сейчас Хилария Болдуин ждет рождения ребенка. О беременности она сообщила в начале апреля 2020 года. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, заявила, что ее плод мертв. 4 апреля того же года Хилария Болдуин сообщала, что, вероятнее всего, у нее случится выкидыш, и вскоре потеряла ребенка.
Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.
У Алека Болдуина есть еще четверо детей: дочь Айрленд (1995) от первого брака с актрисой Ким Бейсингер, а также два сына и дочь от Хиларии: Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016).