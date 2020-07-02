В масках на пляже. Болдуин с женой отпраздновали день свадьбы

Беременная жена американского актера Алека Болдуина – фитнес-тренер Хилария Болдуин сообщила, что со дня их свадьбы прошло восемь лет.

35-летняя супруга американского актера Алека Болдуина – фитнес-тренер Хилария, которая вскоре станет мамой в пятый раз, разместила в Instagram снимки с мужем.

"Восемь лет прошло", – написала она и отметила в посте супруга.

На первом снимке они запечатлены в белых защитных медицинских масках, на втором – уже без них. Фото были сделаны на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 8 years later.... @alecbaldwininsta Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 30 Июн 2020 в 11:19 PDT

Пара оформила отношения 30 июня 2012 года.

Сейчас Хилария Болдуин ждет рождения ребенка. О беременности она сообщила в начале апреля 2020 года. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, заявила, что ее плод мертв. 4 апреля того же года Хилария Болдуин сообщала, что, вероятнее всего, у нее случится выкидыш, и вскоре потеряла ребенка.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще четверо детей: дочь Айрленд (1995) от первого брака с актрисой Ким Бейсингер, а также два сына и дочь от Хиларии: Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016).