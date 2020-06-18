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18 июня, 2020
 
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"Так много пальцев в пироге!". Жена Болдуина показала празднование дня рождения сына

Беременная жена американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария Болдуин обнародовала снимок, сделанный во время домашнего праздника – дня рождения их сына Рафаэля.

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Хилария Болдуин: С пятым днем рождения, Рафаэль. Вперед!
Хилария Болдуин: С пятым днем рождения, Рафаэль. Вперед!
Фото: hilariabaldwin / Instagram

35-летняя супруга американского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария, которая вскоре станет мамой в пятый раз, разместила в Instagram видео празднования дома пятилетия сына, Рафаэля.

"Так много пальцев в пироге!" – отметила она.

Жена Болдуина назвала угощение "карантинным пирогом".

"С пятым днем рождения, Рафаэль. Вперед!" – завершила она пост..

Сейчас Хилария Болдуин ждет рождения ребенка. О беременности она сообщила в начале апреля 2020 года12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, заявила, что ее плод мертв. 4 апреля того же года Хилария Болдуин сообщала, что, вероятнее всего, у нее случится выкидыш, и вскоре потеряла ребенка.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще четверо детей: дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер, (1995), а также два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016).

Теги: дети, актер, Алек Болдуин, Хилария Болдуин
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