Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина

Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подали супруг покойной, Мэтью, и их сын Андрос. В иске указано требование возместить утрату.

Родственники Хатчинс создали анимационную реконструкцию стрельбы и заявили, что Болдуин и другие члены съемочной группы не смогли выполнить стандартную проверку и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием.

В документе говорится, что съемочная группа спешит соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности, рискуя жизнями участников процесса.