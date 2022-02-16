Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина

Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подали супруг покойной, Мэтью, и их сын Андрос. В иске указано требование возместить утрату.
Родственники Хатчинс создали анимационную реконструкцию стрельбы и заявили, что Болдуин и другие члены съемочной группы не смогли выполнить стандартную проверку и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием.
В документе говорится, что съемочная группа спешит соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности, рискуя жизнями участников процесса.
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.
Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.