Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина

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Болдуин совершил убийство по неосторожности
Болдуин совершил убийство по неосторожности
Фото: ЕРА

Семья случайно застреленной во время съемок фильма "Ржавчина" оператора Галины Хатчинс подала иск против актера Алека Болдуина. Об этом 16 февраля сообщили BBC.

Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подали супруг покойной, Мэтью, и их сын Андрос. В иске указано требование возместить утрату.

Родственники Хатчинс создали анимационную реконструкцию стрельбы и заявили, что Болдуин и другие члены съемочной группы не смогли выполнить стандартную проверку и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием.

В документе говорится, что съемочная группа спешит соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности, рискуя жизнями участников процесса.

Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Теги: оружие, смерть, стрельба, фильм, режиссер, актер, Алек Болдуин, безопасность, семья, оператор, иск, суд, жалоба, обращение, нарушение
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