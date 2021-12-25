"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы

"Я родилась два года назад! И в данный момент я не могу быть более счастливой ни в своей жизни, ни в самой себе! Исследую свою женственность, пока могу", – подписала она публикацию, имея в виду, что два года назад приняла решение сменить пол.

"К сексу готова. А кто он, где он – непонятно", – прокомментировал serg_z026.

"А-ха-ха. Морда, как оладушек, расплылась на втором фото. Ну, это угар, конечно. Не могу отписаться от страницы. Поднимает настроение", – написал evgeniya_bi.

"Да, оперный театр, это же пипец, товарищи", – отреагировала ta_nia6160.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alves (@jessicaalvesuk)