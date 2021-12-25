"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы

"Я родилась два года назад! И в данный момент я не могу быть более счастливой ни в своей жизни, ни в самой себе! Исследую свою женственность, пока могу", – подписала она публикацию, имея в виду, что два года назад приняла решение сменить пол.
"К сексу готова. А кто он, где он – непонятно", – прокомментировал serg_z026.
"А-ха-ха. Морда, как оладушек, расплылась на втором фото. Ну, это угар, конечно. Не могу отписаться от страницы. Поднимает настроение", – написал evgeniya_bi.
"Да, оперный театр, это же пипец, товарищи", – отреагировала ta_nia6160.
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Родриго Алвес родился 30 июля 1983 года в Сан-Паулу, Бразилия. Из-за гормонального дисбаланса в подростковом возрасте у него выросла грудь, и в 17 лет он перенес первую пластическую операцию по ее удалению.
В январе 2020 года британскому изданию The Mirror Алвес рассказал, что "на самом деле всегда ощущал себя именно Барби, а не Кеном". В том же году он сделал операцию по смене пола и сообщил, что теперь его зовут Джессика.