"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"

Артист присоединился к популярному тренду с использованием Instagram-фильтра, который накладывает на человека макияж.

"Этот фильтр показывает, как выглядело бы ваше лицо, если бы было идеальным", – говорится в озвучке видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"К сожалению, жизнь – не Instagram. Фильтр не используешь", – прокомментировал vi_mitsuki.