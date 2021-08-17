Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные

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Люди, у которых ферменты для расщепления алкоголя вырабатываются в большем количестве, переносят похмелье легче
Люди, у которых ферменты для расщепления алкоголя вырабатываются в большем количестве, переносят похмелье легче
Фото: dobriy_jar Instagram

Почему после употребления алкоголя у человека может возникнуть состояние похмелья и как от него избавиться, в эфире канала "1+1" рассказал украинский биохимик, кандидат химических наук Глеб Репич.

"В организме спирт постоянно выделяется в небольших количествах за счет жизнедеятельности бактерий, которые живут в кишечнике. То есть организм постоянно "подбухивает". Но с таким небольшим количеством спирта организм легко справляется", – рассказал эксперт.

По словам Репича, этот процесс происходит в печени с помощью специальных ферментов.

"Но когда алкоголя много, ферменты печени не могут справиться с таким большим количеством и начинает накапливаться промежуточный продукт распада – ацетальдегид. А он, в отличие от уксусной кислоты, – очень токсичная вещь. Страдают печень, мозг, сердце – болит голова, внутренние органы", – описал состояние похмелья Репич.

Он отметил, что люди, у которых ферменты для расщепления алкоголя вырабатываются в большем количестве, переносят состояние похмелья легче, а те, у кого их мало, даже после употребления небольшого количества алкоголя чувствуют себя плохо.

Эксперт также подчеркнул, что отравление ацетальдегидом – не единственная причина  возникновения похмелья. Это состояние также возникает в результате обезвоживания организма – в народе его описывают как "сушняк".  Третьей причиной похмелья является истощение.

"Для переработки ацетальдегида организм тратит кучу энергии, уровень глюкозы в крови падает – мы испытываем утомляемость", – объяснил Репич.

Чтобы избавиться от этого состояния, эксперт рекомендует использовать рассол, который эффективен при обезвоживании и способствует выведению токсинов.

Средством избавления от похмелья химик также считает куриный бульон. "Там есть вода, питательные вещества, которые помогут избавиться от истощения", – отметил он.

Еще биохимик советует при похмелье приготовить напиток из меда и сока лимона, который утолит жажду и поможет возобновить энергию.

Также к средствам избавления от похмелья эксперт отнес кефир.

Что касается активированного угля, то при алкогольном отравлении, подчеркнул Репич, он бессилен. Не стоит его принимать и перед тем, как употреблять алкоголь. 

"Из аптечных средств единственное, что можно использовать, – это средства от головной боли. Но ни в коем случае не используйте средства на основе парацетамола, потому что они плохо влияют на печень, а она и так страдает", – рассказал биохимик. 

При этом Репич категорически не рекомендует употреблять алкоголь с целью избавления от похмелья.

"Нашей печени и так плохо, она там погибает, а мы берем и еще добавляем алкоголь. Это будет лишь маскировать симптомы, потому что похмелье возникает, когда уровень алкоголя падает, а уровень ацетальдегида растет и отравляет. И вообще, если человек может с утра похмелиться алкоголем – это первый признак алкоголизма, потому что обычно алкоголь при таком состоянии вызывает отвращение", – резюмировал он. 

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Теги: медицина, здоровье, алкоголь
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