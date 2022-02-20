"Как портрет Боттичелли". 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты

Лила Мосс дефилировала на показе бренда Richard Quinn в рамках Недели моды в Лондоне Фото: lilamoss / Instagram

На подиуме Лила демонстрировала мини-платье цвета слоновой кости в свадебном стиле. Ее образ был дополнен белыми колготками, белыми туфлями-лодочками, белым головным убором с цветами и белыми перчатками. В руках Мосс держала букет из белых цветов.

"Как портрет Боттичелли", – прокомментировала публикацию пользователь mik3ph, имея в виду картины мастера эпохи Возрождения – итальянского живописца Сандро Боттичелли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Grace (@lilamoss)