Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта

По словам эксперта, итальянский маникюр идеально подходит для коротких ногтей квадратной формы, обладательницы которых хотят создать иллюзию узкой и удлиненной формы.
Чтобы добиться визуального эффекта длинных ногтей, лак наносится только на середину ногтя, места по бокам и возле кутикулы остаются нетронутыми.
Для итальянского маникюра подойдут более темные оттенки лака.
Нгуен отмечает, что итальянский маникюр легко можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сперва максимально отодвинуть кутикулу, чтобы сделать ногти как можно длиннее, а затем нанести лак так, чтобы боковые части ногтя остались нетронутыми.
Как вариант, можно нанести лак на всю пластину, а затем с помощью тонкой кисточки с жидкостью для снятия лака очистить края ногтя.