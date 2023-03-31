Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
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Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта

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Для итальянского маникюра подойдут более темные оттенки лака
Для итальянского маникюра подойдут более темные оттенки лака
Фото: depositphotos.com

Итальянский маникюр визуально удлиняет ногти только за счет техники нанесения лака на ногтевую пластину. Об особенностях этой техники в комментарии журналу InStyle рассказала американский мастер маникюра Ханг Нгуен.

По словам эксперта, итальянский маникюр идеально подходит для коротких ногтей квадратной формы, обладательницы которых хотят создать иллюзию узкой и удлиненной формы.

Чтобы добиться визуального эффекта длинных ногтей, лак наносится только на середину ногтя, места по бокам и возле кутикулы остаются нетронутыми. 

Для итальянского маникюра подойдут более темные оттенки лака.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нгуен отмечает, что итальянский маникюр легко можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сперва максимально отодвинуть кутикулу, чтобы сделать ногти как можно длиннее, а затем нанести лак так, чтобы боковые части ногтя остались нетронутыми. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как вариант, можно нанести лак на всю пластину, а затем с помощью тонкой кисточки с жидкостью для снятия лака очистить края ногтя.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: советы, маникюр, стиль, ногти, руки
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