Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
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Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"

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Вероника Кастро очень дружна с младшим братом Хосе Альберто
Вероника Кастро очень дружна с младшим братом Хосе Альберто
Фото: vrocastroficial

19 октября знаменитой мексиканской актрисе Веронике Кастро исполнилось 70 лет. В этот день звезда в своем Instagram предстала в национальном наряде.

"Я достигла 70-летия. Благодарю небо, землю, море, Бога и деву Гваделупскую", – написала Кастро.

Контекст:

Вероника Кастро приобрела мировую известность после премьеры сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

С 1990-х годов она была ведущей шоу-программ на телевидении. В 2018 году актриса снялась в сериале "Дом цветов", сыграв роль хозяйки цветочного бизнеса. В октябре 2019 года Вероника Кастро объявила об окончании кинокарьеры.

В конце мая 2021 года брат актрисы, продюсер Хосе Альберто Кастро заявил, что из-за давней травмы спины она больше не снимается в кино.

Кастро не замужем. От предыдущих отношений у нее есть два сына: Кристиан Кастро (1974) и Мишель (1981).

Сейчас Вероника Кастро преподает актерское мастерство молодежи.

Теги: Мексика, сериал, Вероника Кастро
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