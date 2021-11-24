"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике

"Скучаю по лету", – подписала она видео, которое было снято в бассейне.
"Скоро совсем голышом выложит видео. С каждым новым видео все меньше одежды", – отметила apukhtina.svetlana.
"Как тебя не хотеть, черт побери?" – прокомментировал artalm2.
"Да разденьтесь уже. Ну понятно, что самой хочется", – написала barselona11.
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Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.
В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.