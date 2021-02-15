Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
Новости

Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина

14 февраля украинские политики в сети говорили о любви к своим половинам. По словам спикера Верховной Рады Украины, День святого Валентина – хороший повод пересмотреть архивные фото семьи, а по мнению бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, в День влюбленных романтично обрезать виноградную лозу вместе с женой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава Черкасской ОГА Скичко поздравил жену с Днем святого Валентина
Глава Черкасской ОГА Скичко поздравил жену с Днем святого Валентина
Фото: elizaveta.yurusheva / Instagram

В День святого Валентина, который отмечался 14 февраля, украинские политики обнародовали в сети признания в нежных чувствах своим возлюбленным. Издание "ГОРДОН" собрало романтичные публикации.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в День святого Валентина поделился в Instagram совместным фото с женой Юлией Чайкой.

"Много лет вместе. В любой ситуации главное быть опорой и поддержкой друг другу. День влюбленных – хороший повод пересмотреть архивные фото", – написал он.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в день влюбленных обнародовал совместное фото с женой Еленой.

"Влюбленные", – подписал он публикацию.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/1431065483729028

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко 14 февраля поделился в сети совместным фото с женой Роситой Сайранен, на котором они запечатлены на фоне новогодней елки.

"Любите и будьте любимыми", – написал он.

Народный депутат от "Батьківщини" Алена Шкрум разместила на своей странице в Facebook совместные снимки с мужем, нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Наталухой.

"Любви в политике нет. А так как ее там нет, нужно иметь любовь внутри", – написала Шкрум.

https://www.facebook.com/alyxrum/posts/10160919002814358

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в День влюбленных вместе с женой Мариной Михайленко обрезал виноград. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Кто как, а мы с женой в День святого Валентина виноград обрезаем. Классно и очень романтично", – подписал публикацию Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1382942762053076

Новоназначенный глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александр Скичко в Facebook поделился совместным фото с супругой, украинской бизнес-леди Елизаветой Юрушевой. 

"Любимая, лучше тебя нет во всем мире. Ты самая красивая, чувственная и добрая. Ты – уникальная", – написал глава Черкасской ОГА.

https://www.facebook.com/AleksandrSkichko/posts/10224451757698181

Юрушева на своей странице в Instagram ответила супругу взаимностью, разместив снимки, на которых запечатлена вместе со Скичко и детьми. На заглавных фото супруги позируют с шаром в виде сердца  в руках.

"Любовь для меня – и. Мой смысл жизни, мое вдохновение и счастье!" – написала жена Скичко.

Теги: Олег Ляшко, Андрей Шевченко, Владимир Гройсман, Павел Климкин, Алена Шкрум, политика, любовь, Дмитрий Наталуха, семья, Александр Скичко, Елизавета Юрушева, День святого Валентина, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS