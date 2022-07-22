"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа

"Джорджу исполняется девять лет", – говорится в публикации.

Таблоид Mirror отмечает, что автором фото традиционно является мать принца Джорджа, герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Она сфотографировала сына во время отдыха на пляже.

"Как же он похож на своего папу", – отметили пользователи сети.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

Супруги воспитывают троих детей. У принца Джорджа есть младшие сестра и брат: принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Герцогиня Кембриджская время от времени делится в сети снимками своих детей, которые сделала сама. По словам жены принца Уиляьма, ее дети часто просят, чтобы она их не фотографировала.