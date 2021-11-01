Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь

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Брухунова и Петросян тайно поженились в конце 2019 года
Брухунова и Петросян тайно поженились в конце 2019 года
Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 76-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, 32-летняя блогер Татьяна Брухунова 1 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте, оголяющим пышную грудь, и длинной юбкой из фатина.

Во время съемки жена шоумена использовала связку черных гелиевых шаров.

"Душа просит праздника", – подписала снимок Брухунова.

"Эта фотосессия – просто бомба", – отреагировали на фото подписчики. 

"Какая вы клевая. Игривая, хитрая. Прямо девочка из сказки", – написали фолловеры.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: Евгений Петросян, грудь, Татьяна Брухунова
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