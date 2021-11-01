"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь

Во время съемки жена шоумена использовала связку черных гелиевых шаров.

"Душа просит праздника", – подписала снимок Брухунова.

"Эта фотосессия – просто бомба", – отреагировали на фото подписчики.

"Какая вы клевая. Игривая, хитрая. Прямо девочка из сказки", – написали фолловеры.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.