"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками

Народная артистка Украины София Ротару обнародовала в социальных сетях фотографии, на которых запечатлена среди тюльпанов.

Ротару родилась в 1947 году Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинская певица София Ротару 21 мая на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в вышиванке темно-зеленого цвета среди тюльпанов.

Публикацию певица посвятила международному Дню вышиванки, поздравив своих подписчиков с этим праздником.

"Счастливы вас видеть", – отреагировали поклонники.

"Спасибо за фотографии, мы скучали", – пишут фолловеры.

"София Михайловна, какая вы красивая", – комментируют пост певицы ее подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём Вышиванки Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 21 Май 2020 в 2:33 PDT

7 августа 2020 года Софии Ротару исполнится 73 года. Она обладательница званий народная артистка СССР, Герой Украины. В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Накануне праздника мировой конгресс украинцев (МКУ) анонсировал флешмоб, посвященный международному Дню вышиванки.

Поисковая система Google 21 мая установила на главной странице тематический дудл, посвященный празднику.

Украинские артисты в этот день обнародовали фото, на которых запечатлены в вышиванках.