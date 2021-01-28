"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком

Российская певица Альбина Джанабаева, супруга певица Валерия Меладзе, позировала, лежа в постели.

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram поделилась снимком, для которого позировала в пижаме. Она сфотографировалась, лежа в постели, с чашкой кофе.

"Романтика... Для кого-то это вечер "только вдвоем", для кого-то поход в кино или милый подарок без повода, а может быть, ароматная ванна, приготовленная любимым, и негромкая музыка... Или кофе в постель... Думаю, это понятие с возрастом меняется и становится более оформленным, что бы для вас это ни значило, важно не терять это настроение, а наоборот, создавать его, это важно", – написала она.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Ну, просто королева", – заявила milkalerka_28.

"Какая вы нежная", – отметила _anastasiya_kosheleva_.

"Красотка", – прокомментировала fan_albina_dzhanabaeva.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.