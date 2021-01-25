"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку

Поклонники сравнили растяжку бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой со знаменитой растяжкой британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Джанабаева: Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 25 января в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в постели в черной пижаме и терракотовых шлепках на каблуке.

Певица позирует в кадре, подняв вверх вытянутую левую ногу.

"Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой", – подписала она снимок.

"Кокетка на королевской постели! А растяжка круче [британского дизайнера] Виктории Бекхэм", – отреагировали на фото фолловеры.

"Бекхэм любит делать такие фото. Хорошая, надежная и умная жена должна уметь так делать ножкой", – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Знаменитая растяжка Бекхэм выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.