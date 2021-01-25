Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2021
 
Новости

"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку

Поклонники сравнили растяжку бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой со знаменитой растяжкой британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Джанабаева: Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым
Джанабаева: Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 25 января в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в постели в черной пижаме и терракотовых шлепках на каблуке.

Певица позирует в кадре, подняв вверх вытянутую левую ногу.

"Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой", – подписала она снимок.

"Кокетка на королевской постели! А растяжка круче [британского дизайнера] Виктории Бекхэм", – отреагировали на фото фолловеры. 

"Бекхэм любит делать такие фото. Хорошая, надежная и умная жена должна уметь так делать ножкой", – написали в комментариях пользователи сети.

Знаменитая растяжка Бекхэм выглядит вот так.

Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). 

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.

Теги: растяжка, Виктория Бекхэм, Альбина Джанабаева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны свыше 3400 человек. Онлайн-репортаж
Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны свыше 3400 человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины
Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS