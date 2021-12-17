Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк: Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной
Никитюк: Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 17 декабря в Instagram опубликовала подборку снимков в брючном костюме в клетку и шапке цвета лайма.

"Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной", – написала она.

Никитюк отметила, что на ней одежда совместной линейки бренда adidas и американской певицы Бейонсе.

На одном из снимков Никитюк, позируя вполоборота к камере, слегка наклонилась вперед, демонстрируя крупным планом пятую точку.

"Какая пироженка", – прокомментировал подписчик podollyan.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Бейонсе, телеведущая, Леся Никитюк, Орел и решка, грудь, Le Маршрутка, ягодицы
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