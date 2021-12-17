"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку

"Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной", – написала она.

Никитюк отметила, что на ней одежда совместной линейки бренда adidas и американской певицы Бейонсе.

На одном из снимков Никитюк, позируя вполоборота к камере, слегка наклонилась вперед, демонстрируя крупным планом пятую точку.

"Какая пироженка", – прокомментировал подписчик podollyan.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".