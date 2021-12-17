"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине

"Ушла за горошком на Новый год", – написала она.

Котова позировала в магазине, опершись на тележку. Позируя, она подняла одну ногу.

"Секси-бомбита", – прокомментировал подписчик andrey_k1984.

"Секасная снегурочка", – отметил anri3812.

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.