"Какая разная, какая красивая". Ребрик показала девять разных выражений лица

Ребрик: А вы сегодня какой смайлик? Фото: liliia.rebrik / Instagram

"А вы сегодня какой смайлик?" – спросила она.

Телеведущая призналась, что у нее самой оказалось пересечение двух графиков, и сопроводила пост смайликами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Прикольная идея", – отметила подписчица elenochkamf.

"Какая разная, какая красивая", – написала tanyha.miledi.