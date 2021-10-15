"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера

Ани Лорак: Уже на следующей неделе вас ждут важные новости Фото: anilorak / Instagram

Артистка позирует в кадре, повернувшись боком к объективу.

"Мои дорогие, уже на следующей неделе вас ждут важные новости, которыми мне не терпится поделиться. Не пропустите", – подписала фото артистка.

"Каролина, ну нельзя так взять и шокировать своей красотой", – отреагировали поклонники.

"Совсем другая Ани Лорак, как будто подменили, раньше была такая милашка", – написали фолловеры.

"Боже, какая роскошная", – оценили образ артистки фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)