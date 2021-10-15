"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера

Артистка позирует в кадре, повернувшись боком к объективу.
"Мои дорогие, уже на следующей неделе вас ждут важные новости, которыми мне не терпится поделиться. Не пропустите", – подписала фото артистка.
"Каролина, ну нельзя так взять и шокировать своей красотой", – отреагировали поклонники.
"Совсем другая Ани Лорак, как будто подменили, раньше была такая милашка", – написали фолловеры.
"Боже, какая роскошная", – оценили образ артистки фолловеры.
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Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.
У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.