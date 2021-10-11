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11 октября, 2021
 
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"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ

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Ани Лорак: Мое любимое время года осень
Ани Лорак: Мое любимое время года – осень
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в РФ, 11 октября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в черной толстовке и джинсах. Ее образ дополнили массивные ботинки на шнуровке и куртка-косуха.

Артистка позирует, стоя на проезжей части.

"Мое любимое время года – осень. Люблю много гулять и строить планы. Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идем только вперед", – написала она, добавив, что ее концерты в нескольких российских городах отменяются. 

"Стильная", – написали фолловеры.

"Рокерша", – оценили образ артистки поклонники.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Теги: Ани Лорак, осень, мода и красота, певица, Мурат Налчаджиоглу
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