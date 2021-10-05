"Вау, сочная какая", " Пусть Мурат локти кусает". Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае

Ани Лорак: Любовь к ближнему начинается с любви к себе Фото: anilorak / Instagram

Певица позирует в кадре возле плавающего подноса.

"Любовь к ближнему начинается с любви к себе. Посылаю позитивное настроение и желаю доброго утра", – написала она.

"Пусть [экс-супруг] Мурат [Налчаджиоглу] локти кусает", – отреагировали на фото подписчики, вероятно, подразумевая его помолвку с новой возлюбленной, визажистом Лилией.

"Очень сексуальная", – оценили образ певицы фолловеры.

"Вау, сочная какая", – написали поклонники.

View this post on Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)